Nuevos mensajes de la presunta 'fontanera' del PSOE: "O limpiamos toda esta legislatura, o pedimos asilo en Taiwán"

El diario El Mundo publica hoy nuevos mensajes de la presunta fontanera del PSOE. Según este medio, Leire Díez contactó con varios partidos socios del Gobierno, para que ayudaran a recabar información contra altos mandos de la Guardia Civil. "O limpiamos toda esta legislatura, o pedimos asilo en Taiwán", "hay que detonar", escribía supuestamente Díez en un chat.

El mencionado diario ha tenido acceso a comunicaciones que remitió la militante socialista a través de la aplicación de mensajes Signal a varios miembros de partidos socios del Gobierno con quienes compartía información sensible.

Al parecer, se empleó totalmente durante los últimos meses del año 2024, en los que llegó a confesar por escrito su inquietud por que la estrategia clandestina que había puesto en marcha para desmontar a la Unidad Central Operativa.

Entre los mismos mensajes señaló como prioritario al teniente coronel Antonio Balas, responsable de las pesquisas que afectan al caso Koldo o a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, al fiscal Alejandro Luzón o al exjefe de la UCO Manuel Corbí, tal y como detalló al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba en una supuesta reunión secreta celebrada el 10 de marzo.

"Yo creo que la semana que viene hay que detonar"

La también ex responsable de Relaciones Institucionales de Correos con el Gobierno del PSOE se mostraba indignada por haber sido cortocircuitada su maniobra de acoso contra un fiscal y pidió a sus contactos filtrar a medios afines información contra él: "Yo creo que la semana que viene hay que detonar".

Así, acompañó sus mensajes de alusiones en las que subraya que había que hacer mucho énfasis en cuidar lo que denominaba continuamente la "performance", en referencia al relato que había que proyectar a la opinión pública para perjudicar a altos funcionarios, y su permanente desconfianza ante la autoridad judicial. "No me fío de los jueces", repetía, al tiempo que pedía a todos sus interlocutores tomos de las causas en las que se encontraban implicados.

Entre otras cuestiones, Díez mostró especial interés en la de Hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional y que llevó a prisión hace meses al empresario Víctor de Aldama y provocó la confesión en la que describió la existencia de un sistema de corrupción institucionalizada en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De ahí que se reuniera, como publicó el diario El Confidencial, con el empresario Alejandro Hamlyn para solicitarle datos comprometedores.

Tramas de venta de combustibles

En lo que respecta a las diferentes tramas de venta de combustibles indicaba que tenía un especial interés porque podía llegar a salpicar al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que Leire Díez hizo especial hincapié en la cita que tuvo con el comandante Villalba en que le ayudara a que Aldama "no tire más de cuerda" porque "hay informaciones que no pueden llegar a salir" y al final se puede llegar "donde nadie quiere que se llegue".

A los socios de Gobierno y a los implicados en las causas de corrupción a los que recurría para solicitarles información sensible y les prometía incluso anular sus causas aprovechaba después para felicitarles la Navidad. Lo hizo con un paisaje nevado en el que pidió al 2025 continuar con el reto de "seguir aprendiendo" mientras hacía acopio de documentación y muchos de sus interlocutores la grababan sin ella saberlo.

