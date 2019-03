Evita que el asesino de su marido entre en la cárcel tras llegar a un acuerdo con él

Todo ocurrió durante una apacible jornada campestre. El hijo y el que iba a ser el yerno de María del Carmen, se lanzaron al agua. Se enzarzaron en una pelea y cuando José Miguel, el marido de María del Carmen se metió en medio para apaciguar los ánimos, recibió un puñetazo, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, muriendo al poco.

Virgilio el agresor, ha sido condenado a 2 añós y seis meses de prisión, pero ha llegado a un acuerdo con la viuda para evitar la cárcel y a cambio pagar una indemización de 160.000 euros.

María del Carmen ha recibido numerosas críticas por esto. "Me han dicho que he dejado libre a un asesino, pero yo tenía claro que este hombre no iba a ir a la cárcel. He tomado la decisión para evitarle sufrimiento a mis hijos", se defiende. Afirma, además que se ha decidido a salir en televisión "para defender mi honestidad. En ningun momento me he dejado comprar".