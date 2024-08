Estupefacción entre los mossos por la visita de Salvador Illa sin invitar a todos los sindicatos

El nuevo President de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidido hacer su primera visita oficial a la sede central de los Mossos d’Esquadra, en claro soporte al Cuerpo, que no pasa por su mejor momento.

En esta visita se ha querido reunir con la cúpula policial para conocer su funcionamiento de primera mano. Posteriormente, se ha citado con el sindicato mayoritario de los mossos, SAP-FEPOL, pero no ha convocado al resto de sindicatos.

Al respecto se ha pronunciado hoy en Espejo Público el portavoz del sindicato USPAC, Albert Palacio, que ha advertido al nuevo Govern: "es una total falta de respeto, y ya marca la línea de cuál será nuestro trabajo".

Según Palacio, se enteraron de la existencia de esta reunión "por la prensa", y se muestra convencido de que sólo se ha convocado al sindicato SAP-FEPOL "por ser afín al PSC". El también agente de los mossos ha asegurado que su sindicato es el segundo más mayoritario, y que no contar con ellos se traduce en "no invitar a los cerca de 4.000 agentes" a los que representan.

Ante las preguntas de la presentadora, Lorena García, sobre el informe del Ministerio de Interior respondiendo al Juez Llarena, Palacio ha asegurado que no lo pueden valorar porque no les ha llegado el informe. "Igual que este informe se ha difundido en prensa, hubiera sido un detalle que lo hubieran mandado a los sindicatos". De hecho, ha sido este mismo programa quien se lo ha remitido en directo. "Es triste que me lo tengas que pasar en directo cuando el Departamento de Interior no ha sido capaz", le ha dicho a la presentadora.

La visita de Illa, "interés de cara a la galería"

El portavoz considera esta primera visita del president a los Mossos como "una declaración de intereses de cara a la galería" porque "escuchar a los sindicatos no los escuchará". Exige que se convoque un "Consejo de la Policía", máximo órgano para tratar todos los temas de forma interna, y ahí sí que están representados todos los sindicatos.