Estudiar y trabajar a la vez en España sigue siendo muy difícil

La compatibilidad entre estudio y empleo se ha convertido en una misión casi imposible en España.

Según un informe de la OCDE sólo el 4,7% de los alumnos de 15 a 29 años tienen un empleo, lo que sitúa a España en uno de los últimos puestos en compatibilidad laboral tras Portugal y Turquía y muy lejos de los países nórdicos y de la media europea que es del 11%.

La explicación: la alta tasa de paro español, pero ojo también: la cultura. Los estudiantes españoles ya ven normal el salir adelante gracias al apoyo familiar.

No es tan frecuente trabajar mientras se estudia como en otros países europeos por ello. Nuestro sistema de laboral y educativo tampoco facilitan la compatibildad. El Plan Bolonya obliga a los alumnos a estudiar de forma presencial

Los docentes universitarios recuerdan que en España no se contempla la figura de estudiante a tiempo aprcial como sí figura en algunos países europeos.

Los estudiantes se quejan de encontrar más dificultades en la facultad que en el trabajo.

Y de encontrar empleo, la remuneración obtenida no aportaría autonomía sino que se queda una ayuda para cubrir los gastos cotidianos pero no por ejemplo el pago del alquiler. Los expertos advierten de que las dificultades aumentan, suben las tasas, se reducen las becas, y es más difícil encontrar un empleo a tiempo parcial. Por ello advierten, no es de extrañar que sean los que más tardan en emanciparse, a los 29.