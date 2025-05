Yenesi se enfada con el jurado y abandona el plató de Tu Cara me suena: "Todas las semanas me he dedicado a imitar"

En la octava gala de Tu cara me suena hemos vivido un momento de tensión en las votaciones. Cuando el jurado ha mostrado los puntos que le otorgaban a Yenesi por su imitación de Britney Spears, la concursante ha saltado.

A Yenesi se le ha cambiado la cara al ver que volvía a recibir puntuaciones bajas por parte del jurado y no ha podido quedarse callada. “Ya lo siento, sé que es muy difícil, pero creo que a nivel imitación, salvo Kate Ryan, ninguna semana no he imitado bien”, ha comenzado diciendo.

Flo ha intentado explicarle que el problema no es suyo, si no que este año la competencia es feroz. “¿Cuándo lo hago bien si siempre quedo de las últimas?”, ha preguntado la concursante sin entender todavía las puntuaciones.

Después de escuchar la valoración del jurado, Yenesi se ha sentado en el sofá, pero segundos después se ha levantado y ha dicho: “me voy”. ¡Vuelve a ver el momento al completo dándole play al vídeo de arriba!