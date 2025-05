“Tienes mucho potencial” Lola Índigo se arrepiente de no girarse por este talent

Antonio ha subido al escenario de La Voz Kids con una misión clara: demostrar que el rock todavía late fuerte en su generación. Con su guitarra como compañera inseparable, ha interpretado con gran sentimiento ‘Cómo me gustaría contarte’, de Dani Martín, en una actuación sincera y llena de verdad.

A pesar de su entrega y su talento como intérprete y compositor, ningún coach giró su silla durante la Audición. Sin embargo, eso no fue motivo para restar valor a su paso por el programa.

Lola Índigo, visiblemente conmovida, quiso reconocer públicamente el potencial de Antonio: “Tienes mucho potencial si te quieres dedicar a esto”, le dijo con cariño, dejando claro que no girar no siempre significa un no rotundo, sino un “aún no”.

Con su actitud, su voz y su estilo propio, Antonio dejó claro que tiene algo que decir… y que lo mejor está por venir.