"¡Este banco no se toca!", así se han rebelado los vecinos de un barrio de Valencia contra el Ayuntamiento

A veces todos los cambios no son buenos. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Valencia ha querido quitar los clásicos bancos de madera con respaldo para sustituirlos por otros bancos de cemento sin respaldo. Esta iniciativa ha generado malestar entre los vecinos del barrio valenciano Exposición, quienes consideran "incómodos" los bancos de cemento.

Estos vecinos han colocado carteles en cada uno de los bancos de madera para manifestar su descontento e impedir que el consistorio los retire con mensajes como: "El banco de Chanquete no se moverá". Gracias a esta iniciativa, el Ayuntamiento ha escuchado sus quejas y va a dejar en su sitio los bancos de madera con respaldo.

La nueva incorporación de los bancos de cemento venía a causa de la remodelación de una plaza. Este lugar es muy transitado por personas mayores y por niños. Para ellos, es un sitio habitual de paso así como de descanso cada mañana. Al ver la llegada de bancos sin respaldo, Maribel, vecina del barrio, decidió iniciar la revolución colocando numerosos carteles en los bancos de madera, quienes todavía no habían sido retirados.

Para estos vecinos, los nuevos bancos son "fríos e inhóspitos". Ellos pidieron al Ayuntamiento que "no se gastara dinero en eso" ya que "no es una plaza turística" y a ellos no les hacen falta unos lugares de descanso distintos. Además, los vecinos insisten en que luego "esos bancos (de cemento) los pintan con grafitis" y en que pueden ser más peligrosos para los niños, quienes suelen subirse a ellos.

