¿Está Corea del Norte detrás del autogolpe de Corea del Sur? "Es totalmente falso, eso no se lo cree ni el presidente"

Madrugada de incertidumbre y tensión máxima en Corea del Sur con la ciudadanía y la oposición parlamentaria plantando cara al presidente Yoon Suk-yeol, que declaraba este martes por sorpresa y sin previo aviso la ley marcial. El hombre que llegó al poder para acabar con la corrupción se ha visto sacudido por escándalos que incluso apuntan directamente a su mujer y por los malos datos económicos.

La supuesta colaboración de la oposición con el régimen de Kim Jong-un ha sido el motivo, la excusa, del jefe de Estado surcoreano para intentar cerrar la Asamblea General, prohibir las manifestaciones y huelgas, así como controlar los medios de comunicación.

"No se lo cree ni él"

Pero, ¿realmente está Corea del Norte detrás del autogolpe de Corea del Sur? "Es totalmente falso, eso no se lo cree ni él". Es la respuesta contundente de Alejandro Cao de Benós, que defiende Corea del Norte. El delegado para la relaciones culturales del régimen considera que Yoon Suk-yeol es "un absoluto desastre" y, destaca, "este presidente es el peor, probablemente que ha tenido Corea del Sur desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

De hecho, asevera que "la ley marcial fue una recomendación de su propio ministro de Defensa, precisamente, para cubrir los escándalos en los que estaba involucrado él y su familia y para cubrir, por ejemplo, las 149 muertes durante el episodio que sucedió en Itawwon, en Halloween, o la huelga de doctores que está paralizando la sanidad en el país".

"Ha optado por declarar esa ley marcial para intentar mantenerse de poder"

Sobre las relaciones entre las dos Coreas, afirma que "las relaciones con Corea del Norte están totalmente destruidas y a punto de guerra y todo esto ha creado un clima en el que no tenía salida y estando en minoría, ha optado por declarar esa ley marcial para intentar mantenerse de poder".

"Todavía no puedo salir de España"

Hace un año, el fundador de la Asociación de Amistad con Corea, en busca y captura por el FBI, fue detenido por la Policía Nacional en Madrid por un delito de estafa por, presuntamente, ayudar al régimen norcoreano a evadir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Fue puesto en libertad un día después a petición de la Fiscalía. "Gané ese juicio, obviamente. Se demostró de que los Estados Unidos no podía acusarme por un delito que no existen en España, en la Unión Europea", explica. "De hecho, es una directriz del presidente Trump en su anterior mandato, pero yo actualmente todavía no puedo salir de España por otro caso. No tengo antecedentes ni tampoco he tenido juicio, pero sí es un tema relacionado con la policía patriótica de España", detalla.

Las consecuencias del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

Cao de Benós pronostica que las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos serán positivas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Va más allá y prevé, incluso, el anuncio de "la posibilidad de firmar el fin de la guerra de Corea que sigue vigente desde 1950". Subraya, asimismo, que Trump "pasó de una posición beligerante de querer distribuir Corea del Norte a ser el primer presidente ejerciendo que ha pisado territorio norcoreano y que ha establecido relaciones con nuestro líder, Kim Jong-un allí".

"No hay soldados norcoreanos en el frente ucraniano"

Preguntado sobre la presencia militar norcoreana en la guerra de Ucrania, Cao de Benós lo desmiente: "no hay soldados norcoreanos en el frente ucraniano". "Esto ya ha sido desmentido en Naciones Unidas por el propio Pentágono en Estados Unidos que ha dicho que no hay soldados norcoreanos en el frente ucraniano", explica. Lo cierto es que el departamento de Defensa estadounidense alertó el pasado octubre que, según recogía Europa Press, "Corea del Norte ha enviado 10.000 militares para luchas en Ucrania".

El delegado del régimen norcoreano ha querido matizar esta cuestión: "Rusia es muy grande, una cosa es el frente de Ucrania y otra Rusia. Con Rusia existe un tratado que se ha firmado recientemente de defensa mutua y por supuesto dos países soberanos, como lo hace España y cualquier otro, puede efectuar maniobras en su propio territorio, pero no en el frente de la guerra de Ucrania".

Pero, ¿qué le aporta esta estrategia a Corea del Norte? "Rusia ha sido un vecino y durante la época de la Unión Soviética, uno de los principales aliados. Existe gran cantidad de intercambio comercial, logístico entre los dos países. De hecho, los rusos llevan años usando los puertos norcoreanos porque los suyos están congelados en la zona de Asia Pacífico", afirma.

