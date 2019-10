Destaca Espinosa de los Monteros que Vox no tiene voluntad de ayudar al PP "de la misma forma que Errejón va a ayudar al PSOE". "No queremos salvarles de la hecatombe, queremos representar a toda España y nuestros votantes no son los mismos que los del PP", destacaba.

El de Vox considera que están incorporando como votantes a electores de todo el espectro ideológico. Tiene grandes expectativas sobre su papel en la próxima campaña electoral ya que ahora, cuenta, tienen más presupuesto e incluso enviarán propaganda electoral en los domicilios.

Se muestra contrario a la sentencia del Tribunal Supremo dando luz verde a la exhumación de Franco. "Con decisiones así los gobiernos podrán desenterrar a los muertos donde les dé la gana donde quieran y como quieran. Si mañana llega un Gobierno del otro lado y quiere desenterrar a Carrillo o a la Pasionaria podría hacerlo pero no es lo que los españoles quieren,", apunta.