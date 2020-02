Espejo Público asiste al desalojo de una pensión okupa en plena Gran vía de Madrid

Daniel Esteve, director de la empresa 'Desokupa', ha comunicado a las personas que tienen un negocio de pensiones de forma ilegal en Gran Vía 44 (Madrid) que ya se han presentado todos los papeles en el Ayuntamiento de Madrid por una actividad ilegal de ocupación.

Daniel Esteve ha comentado en directo que no van a proceder al desalojo sino que iban a comunicarles que ya se han presentado todos los papeles. Dos hermanas que tienen dos propiedades en el edificio y han contratado a la empresa 'Desokupas' explican que les deben 14.000 euros, que no tienen licencia y que desde 2016 no pagan el agua. "La ley no nos protege", se quejaban.

Señalan que el contrato de alquiler venció el 31 de diciembre de 2019 y a partir de ese momento se les comunicó. En la segunda planta se encuentra la recepción y en cada planta hay 11 habitaciones, por lo que deberían unos 30.000 euros a la propiedad.

Después de que Daniel entrase en el piso para enseñarles la documentación, nos comentaba que las personas que se encontraban dentro del piso dicen que el documento es falso. "No quieren dar la cara porque tienen mucho que esconder", asegura Esteve. La policía local y el Ayuntamiento de Madrid ya están avisados para precintar la pensión este miércoles.

Finalmente, el director de 'Desokupas' señalaba que lo que va a hacer su empresa es informar de la situación a la gente que quiera entrar en la pensión y a las personas que ya están hospedadas.

