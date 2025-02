Españolas convertidas al Islam: "Yo decido que a mí me ve el pelo quien yo quiera"

Cada vez más españolas que han abrazado el Islam comparten su experiencia abiertamente en redes sociales, donde acumulan miles de seguidores. Aisha, antes Cristina, se convirtió hace ocho años. Antropóloga y arqueóloga, ahora asesora a otras mujeres que dan el mismo paso. “He encontrado el sentido de mi existencia”, afirma.

Para ella, el velo es una elección personal y una forma de adorar a Dios. “Yo decido quién me ve el pelo. ¿Qué tiene que ver con la educación o el trabajo?”, se pregunta.

Pasó de leer la Biblia a estudiar el Corán

Amneris descubrió el Islam con 18 años durante un viaje al Sáhara. Criada en una familia evangélica, ha abandonado la Biblia para sumergirse en el Islam. Ahora, comparte su visión en redes sociales sobre la fe y la libertad. “La verdadera libertad es decidir sobre tu propia vida”, sostiene, animando a otras mujeres a explorar esta religión sin prejuicios.

Pero la conversión no ha sido fácil. Aisha admite que enfrentó sacrificios y críticas, sobre todo porque antes vestía con ropa occidental. “Me han llamado terrorista, dicen que quiero poner bombas”, relata. También recibe el denominado hate en redes: “Todos los días hay comentarios sobre el velo”, le escriben.

Pese a todo, ambas se mantienen firmes en su fe. “De todas las decisiones que he tomado, nunca me he arrepentido de hacerme musulmana. Ahora tengo un rumbo y sé hacia dónde quiero ir”, concluye.

