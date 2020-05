"Es una aberración pedir 40 camas por cada 10.000 habitantes para acceder a la fase 1"

Considera el presidente de SEPES que en el plano sanitario algunas cuentas no salen. Cuando el plan habla de tener preparado un cierto número de camas para que la comunidad pueda pasar de fase, segura que no se especifica si se refieren a las camas que había antes de la crisis del covid-19 o las que se han instalado ahora.

"Me parece una aberración proponer 40 camas por cada 10.000 habitantes a la hora de hacer una propuesta de desescalada por parte de quién sea",afirma. Tampoco comparte la cifra de dos camas de UCI por cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta también que hay pacientes con otras patologías que también tienen derecho a la sanidad.

Pide que el Gobierno especifique el número de rastreadores con el que cuenta para llevar el registro de los contactos de los casos positivos.Tampoco entiende por qué las empresas no pueden hacer test a sus trabajadores y comunicárselos a Sanidad.

Considera que desde que han empezado a salir los niños hace dos semanas no se ha registrado un repunte en los datos y eso determinaría que no habrá un repunte de casos. "Asumamos todos que va a ser prueba y error porque no hay un estudio de seroprevalencia pero mi impresión es que después de que una semana los adultos hayan estado paseando no ha habido un repunte y hay que tener en cuenta que los síntomas de una infección se suelen manifestar entre 5 y 6 días después", manifiesta.

