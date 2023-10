Eric, el cumpleañero fallecido en la discoteca de Murcia, se enteró esa noche de que iba a ser padre

Inés ha perdido a 5 familiares en el incendio de las discotecas de Murcia que se ha saldado con 13 muertos. Sus 5 amigos y familiares estaban en el reservado de la Fonda Milagros. Muy afectada por lo ocurrido, no deja de hacerse preguntas sobre lo que ha sucedido. "Los familiares necesitamos verdad, justicia y derecho. Yo fui a ese lugar hace un año porque se celebraba el cumpleaños de mi otro sobrino. Cuando nos subieron a aquel lugar le dije a mi prima hermana que no me gustaba porque si había un incendio quedábamos atrapados ahí", señala.

En La Fonda había una sola salida de emergencia que compartía con la discoteca contigua, ambas salas no estaban perimetrados, no había una separación y el fuego iba por el conducto de ventilación a juzgar por las primeras investigaciones y el vídeo exclusivo que sacó a la luz Espejo Público.

La mayor parte de los fallecidos habían acudido a celebrar el 30º cumpleaños de Eric, un joven de origen nicaragüense asentado en Murcia. Cuenta Inés que esa misma noche recibió la noticia de que iba a ser papá por parte de su pareja, también fallecida en la tragedia.

Una identificación de las víctimas muy complicada

Explica el subinspector de Policía Serafín Giraldo que se ha tardado mucho en identificar los 13 cadáveres porque en este tipo de tragedias es muy complicado llevar a cabo este procedimiento. La identificación puede ser física porque cada persona tiene un tamaño y fisionomía pero llevarla a cabo de este modo causaría graves daños psicológicos a la familia. Los profesionales han optado por usar el ADN, pedir a familiares y demás alguna muestra. "Se habla mucho de la identificación dental pero para eso se necesitan radiografías y poder contrastar la boca del cadáver con la de la radiografía, es bastante más difícil".