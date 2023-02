Entrevista exclusiva con el hijo de la mujer decapitada de Marbella: "Tuvo la desgracia de conocer a un monstruo"

El cuerpo de Natalia fue hallado sin cabeza y sin manos. Su identificación fue muy difícil, pero su hermano vio la imagen, creyó reconocerla y dio la voz de alarma. Desde Espejo Público hemos hablado en exclusiva con Víctor, el hijo de Natalia. Con 26 años ha tenido que viajar desde Colombia con su hermano.

Víctor afronta todavía la pérdida de su madre: “Me ha tocado ser fuerte. No podemos dormir bien. Tuvo la desgracia de conocer a semejante monstruo en Marbella. Es algo que no le deseo a nadie. Ninguna persona tiene el derecho de creerse dueño de otra persona y hacerle semejante bestialidad. Es como un mal sueño estar aquí. Estar sin ella es algo que nos parte el corazón a mi hermano y a mí”.

"Mi madre nos había hablado de la peligrosidad de este hombre y temía por nuestra seguridad"

Reconoce que su madre les había alertado de la peligrosidad del hombre: “Ella previamente nos había enviado la foto de su DNI, la fotografía del tipo. Temía por nuestra seguridad”. El joven dice que su madre “le puso la denuncia y en cuestión de días aprovechó la libertad para planear y asesinarla”. Añade que Natalia les había dicho que “casi le parte el tabique, le amenazaba de muerte, ella quería alejarse de él. No entiendo qué estuviera libre. Ella fue a solicitar ayuda, protección, hizo lo correcto”.

Un mes después Víctor todavía no ha podido enterrar a su madre porque todavía se trabaja en la investigación: “Llegar hasta aquí ha sido toda una travesía, vinimos aquí gracias a la ayuda de familiares, a ayuda humanitaria para poder estar aquí y ahora ya no tenemos dinero”. Relata que ella trabajaba para pagarle los estudios a él y su hermano: “Faltaban meses para vernos y yo me iba a graduar. Ella quería verme con mi traje”.

Resumen del caso

El domingo 8 de enero a las 17.00 horas los clientes de un conocido restaurante de Marbella reconocen un cuerpo flotando en el mar. Los agentes comprueban inmediatamente que se trata del cadáver de una mujer decapitada. No tiene ni cabeza ni manos. Además presenta un amplio corte en el abdomen. En ese momento comienza, tanto para Policía Nacional como para Guardia Civil, una compleja investigación para dar cuanto antes con la identidad de la víctima.

Hay una persona que reconoce inmediatamente la identidad de la víctima. Es uno de sus hermanos, que al ver las imágenes grabadas por los clientes del restaurante, tiene claro que se trata de su hermana. Las pruebas de ADN confirman días después que el cadáver corresponde a Natalia, una mujer de unos 40 años, de origen colombiano y cuya desaparición había sido denunciada días antes por sus familiares.

La investigación se centró en el entorno de la víctima desde el principio

La investigación se centra a partir de ese punto en el entorno. Su hermano es también la persona que cuenta a los investigadores que ella había terminado hace tan solo unos meses una breve relación con un hombre. Una relación que terminó, según la familia, con denuncia y condena por malos tratos. La expareja tenía una orden de alejamiento y se la había saltado. Natalia había recibido amenazas por teléfono días antes de su desaparición.

Los agentes se centran en esta persona, un hombre de 45 años, de nacionalidad colombiana. Aunque al principio lo niega, después confiesa ser el autor del crimen. Y durante esta confesión, reconoce también que arrojó al mar la cabeza y manos de su expareja. Desde ese momento, el autor confeso de Natalia está en prisión.