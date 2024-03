La entrañable esquela de un hijo a su padre muerto: "Me despido de todos..."

Consultar las esquelas es la costumbre de muchos lectores a los que le gusta estar al día de las defunciones de su localidad. Manuel Brañas era uno de estos lectores asiduos que cada día cogía el periódico para conocer a los nuevos difuntos. Recientemente Manuel ha fallecido y ha sido su hijo Agustí quien ha querido redactar una necrológica muy especial para su padre. Cargada de sentido del humor y sarcasmo el texto quería captar la esencia del difunto.

"Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía. Conocido como ‘el Vanguay’, ‘el zorro de Sants’ o ‘el marqués’, me despido de todos vosotros: Tere -mi Ojitos de Platino-, Agus y Núria, Juan Manuel y Cristina, y mis nietas Laura, Raquel y Meritxell. ¡Ah! Y la Cuqui, mi perrita”,

Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente. Para finalizar, no quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza -que me perdone su majestad el colesterol-, pero ahora no deja de darme disgustos xDDD. Os dejo que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso para todos"

Espejo Público ha hablado con Agustí Brañas. Cuenta que escribió la necrológica dos días antes de que su padre falleciera. Estaba sentado junto a él y decidió "pasar el rato" escribiéndola, una labor en la que, cuenta, no invirtió más de 10 minutos. Quería que el texto que anunciara la muerte de su padre recogiera lo que había sido, vivido y cómo era. Padre e hijo habían hecho un pacto hace tiempo. "Él tenía la afición de leer las necrológicas y le dije que llegado el momento le escribía la suya", relata.

Su padre fue diagnosticado de Parkinson y Alzheimer hace 3 años

Su padre ha estado diagnosticado de Alzheimer y Parkinson y en los últimos 3 años ha estado ingresado en una residencia. Su capacidad cognitiva fue deteriorándose con el paso del tiempo y Agustí le escribió esta necrológica recogiendo un poco cómo era él y lo que le hubiera gustado leer en la misma.

Relata este hijo que cuando escribe la necrológica no la ve nadie, ni si quiera su madre. Solo una de sus hijas lo hizo "para ver si había cometido alguna falta de ortografía", bromea. La primera persona que lee la necrológica es la que la recibe en el periódico en el que se publicó.