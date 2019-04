Enfrentamiento entre Colau y Cifuentes por los ataques turísticos

TURISMOFOBIA

El ayuntamiento convocó un comité extraordinario, pero la CUP no se ha presentado. En la reunión no se ha llegado a ningún acuerdo, Ada Colau sigue diciendo que son hechos aislados mientras la oposición sostiene que no lo son y que se necesita "mano dura" y dejar de demostrar pasividad. Por otro lado, Cifuentes reclama también más firmeza y dar un mensaje rotundo contra la violencia, a lo que Colau insiste en que no hay que dar pie al alarmismo ni a la difamación.