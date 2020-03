"En EEUU el avance del coronavirus será dramático con 27 millones sin asistencia sanitaria"

Considera Bengoa que algunos mensajes como el de Cecilio Cean en Twitter que dice: "El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dice que los abuelos deben estar dispuestos a morir para salvar la economía de sus nietos y no paralizar el país" son descabellados porque "no son científicos". Asegura que en España "estamos siguiendo una lógica científica y sabemos cada vez más sobre el coronavirus y desgraciadamente en Estados Unidos no se sigue una lógica científica y por ello el presidente Donald Trump está contradiciendo todo lo que le dicen los científicos".

A su parecer no es de extrañar que en Estados Unidos haya cada vez más contagios porque "han priorizado más la economía que la salud" y señala que "se producirá una situación muy dramática" porque hay 27 millones de americanos sin cobertura sanitaria.

Finalmente, ha manifestado que en los próximos días vamos a ver si lo que se está haciendo en España tiene resultados, aunque, en su opinión, "lo que se está haciendo es lo correcto".

