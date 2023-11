Los empresarios denuncian el pacto del PSOE con Junts: "Las empresas no volverán"

La patronal de los empresarios se muestran muy preocupados tras conocer el pacto entre el PSOE y Junts para cerrar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La CEOE dice que entre sus asociados hay una "grave preocupación" por lo que han decidido convocar urgentemente una reunión extraordinaria de su Comité ejecutivo para analizar las consecuencias de estos acuerdos con los independentistas catalanes.

Los empresarios emitían un comunicado ayer tarde donde han convocado de urgencia a toda la cúpula empresarial. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reunirá el próximo lunes 13 de noviembre al Comité Ejecutivo para abordar la situación que atraviesa España.

Tras conocer la reacción contundente de los empresarios en "Espejo Público" hablamos con Lorenzo Amor, Vicepresidente de la CEOE y Presidente de la Federación de Autónomos ATA, recuerda que la Confederación de Empresarios están con el Estado de derecho, con la Constitución y la separación de poderes y el acuerdo entre el PSOE y Junts "es contrario a todo eso". El acuerdo que conocimos ayer supone que claudica el Estado derecho, que se borran delitos que se rompe al igualdad entre los españoles y que se acomete un duro castigo a la separación de poderes.

Desde el tejido empresarial aseguran que este pacto para cerrar la legislatura de Pedro Sánchez genera inseguridad jurídica. Para Lorenzo Amor estamos ante un presidente que hace unos meses estaba en contra de la amnistía y ahora piensa lo contrario. Este cambio de opinión "genera inseguridad e incertidumbre", lo que era un delito hace tres meses ahora podría no serlo. Las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017, insiste el vicepresidente de la CEOE, no van a volver a Cataluña mientras haya un clima de incertidumbre. Lo vivido en 2017 no fue un ataque del Estado de derecho sino más bien lo contrario apunta Lorenzo Amor.

Una postura muy diferente a la patronal catalana se desmarca. Foment del Treball hace una primera valoración positiva porque valora "cualquier acuerdo que promueva facilitar el retorno de las empresas a Cataluña".