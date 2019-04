La empresa que traslada la arena de Valdevaqueros afirma que tiene todos los permisos en regla

La polémica sobre la arena que se extrae de la duna de Valdevaqueros y se traslada a Gibraltar para rellenar su territorio sigue generando polémica. Tras la prohibición del Gobierno de introducir camiones con arena a Gibraltar y la denuncia de los ecologistas, el responsable de la empresa que lleva a cabo los traslados se queja de que todo se deba a un asunto político.

"El tema de la arena de la duna de Tarifa lleva dos años sacando material de ahí. Yo lo que he hecho es el transporte, que a mí me han contratado para hacer el transporte. Los ecologistas en ningún momento han dicho nada. Ni ha habido problema, ni han dicho nada. Ha sido meterlo para Gibraltar y estos forman la de Dios. Que llevan dos años de otra empresa sacando eso a obras y a campos de golf y los de Verdemar no han dicho nada", se lamenta ante los micrófonos de Espejo Público.

En cuanto a ciertas noticias enlas que se aseguraba que se sacaban hasta 40 camiones de arena, Tapia se defiende. "Yo no tengo 40 camiones. Nosotros tenemos 5 camiones de momento del tema este". Además defiende la legalidad de la venta. "La arena que sale de la duna tiene autorizaciones para poder sacarla. Que después por temas políticos se ha parado. Los problemas los tenemos nosotros que ahora mismo tenemos allí máquinas trabajando 24 horas, pagando gasoil. Nos vino la Guardia Civil a preguntar, los del Seprona . Vieron que estaba todo perfecto".

Por su parte, los ecologistas defienden que ellos han denunciado el caso en cuanto han tenido noticias de ello. Rafael Cerpa, de Verdemar Ecologistas en Acción ha afirmado que "nosotros no tenemos nada en contra de esta empresa, ni decimos que sea culpable. Será la Fiscalía de Medio Ambiente quien lo determine".