Empleadas de hogar maltratadas: "El señor se metía en mi cama diciendo que hacía mucho que no tocaba a una mujer"

El programa Espejo Público se ha puesto en contacto con varias empleadas domésticas que han padecido insultos, vejaciones y amenazas de muerte por parte de las personas para las que trabajaban. Una de ellas es Sonia. Viajó de Honduras a España para trabajar como empleada del hogar. Los empleadores le preguntaron si era negra o gorda porque la señora de la casa era racista y gordofóbica. Le decía que de su país solo venían presos y podredumbre. "Me prohibía hablar por teléfono con mi familia, con mi mamá sobre todo", relata.

En una ocasión se metió en su habitación para hablar por teléfono y sufrió una reprimenda que logró grabar con su móvil en la que quedan patente los agravios.

"La señora me amenazó con tirarme por la ventana"

Meri trabajaba para una persona alcohólica. En una de las discusiones la amenazó con tirarla por la ventana. Cuenta que el calvario que ella vivió lo viven muchas compatriotas, sobre todo sin papeles.

Arancha de Benito tiene une empresa de empleadas domésticas. Reconoce que en su agencia han recibido alguna queja de este tipo y han apartado a ese tipo de clientes. Cree que las personas sin papeles tienen una gran necesidad y en ese caso muchos jefes se aprovechan de su necesidad.

"Me dijo que hacía mucho tiempo que no tocaba a una mujer"

María es una de las mujeres que sufre ese tipo de maltrato. En su caso su jefe se metía en su cama. Un día a las 3.00 horas se metió en la cama y le dijo que quería que le enseñara a besar que hacía mucho tiempo que no besaba a una mujer.

Cuenta que después de enviudar comenzó a tener este tipo de comportamientos y viendo que ella le rechazaba comenzó a quejarse ante sus hijos de que la empleada no hacía un buen trabajo. Habló con la empresa que la había contratado. "La hermana de él defiende los derechos de la mujer y a mí no me defendió", afirma. El hombre negó las acusaciones y terminaron despidiéndola de un día para otro. "A mí me dejaron en la calle de un día para otro sin importarle la situación", lamenta.

Su hijo estaba pasando una pancreatitis en Honduras y reconoce que por la necesidad aguanta muchas situaciones desagradables en las casas para las que ha trabajado.

"Le daba 2 mordiscos a las hamburguesas y decía que el resto se lo diera a mi hijo"

El programa ha hablado con una empleada maltratada por una famosa vidente. "El hijo ahora es famoso y le ha pedido a la madre que se retirara de la televisión", sostiene.

Tiene miedo y por eso no enseña su rostro a cámara ni revela la identidad de su empleadora. Cuenta que cuando se iba a marchar del domicilio le amenazó diciendo que era una bruja muy mala y le echaría una maldición. La escondía de los hijos para que pensaran que las cosas de la casa las había hecho ella misma. Le compraba hamburguesas, le daba dos mordiscos y el resto le decía que se lo diera a su hijo. Tras meses de maltrato finalmente esta trabajadora abandonó el hogar.