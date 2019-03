"Si se empieza con boicots, acabamos en las barricadas"

Tiene dos estrellas Michelin y restaurantes en Cataluña, Madrid y Portugal. Sergi Arola también se ha pronunciado sobre la hipotética independencia de Cataluña y asegura que está harto de que le digan cómo debe sentirse. "Yo no puedo permitir que ningun político pretenda hacerme entender cómo yo debo sentirme catalán, o cómo yo debo sentirme español, o cómo yo debo creer en Dios o cómo yo no debo creer en Dios". Arola tiene claro que "cuando mezclas la política con cualquier cosa, por regla general la ensucias", dice. "Creo que después de este proceso va a haber cosas que van a tardar generaciones en resarcirse, por ejemplo el entendimiento. El nacionalismo no solo rompe amistades, también rompe familias".

El popular cocinero catalán tiene restaurantes en varias localidades e incluso en Portugal y le ha tocado sufrir algunos de los boicots que se han organizado en distintos lugares de nuestra geografía. "Si me boicotean en Madrid porque soy catalán y en Barcelona porque me siento español, igual me tengo que ir a vivir a Sintra", reconoce. "Tu empiezas con un boicot, sigues con una noche de cuchillos largos, continuas con una noche de antorchas, sigues con otra de cristales rotos y acabas en las barricadas".