El emotivo vídeo de la solidaridad entre 2 niños que ha conquistado a Espejo Público: "No perdamos a nuestro niño interior"

Un niño que se gana la vida limpiando coches en la calle ofrece sus servicios a un vehículo en el que viaja otro niño. Este abre la ventanilla y regala al pequeño que está trabajando como limpiador un juguete. El pequeño se pone a jugar muy contento dando muestras de agradecimiento.

Más adelante el niño al que le regala el juguete se acerca y le da otro obsequio al niño del coche que decide compartirlo con su nuevo amigo. El vídeo ha sido compartido por miles de internautas en las redes sociales que han puesto en valor la solidaridad entre los protagonistas de las imágenes.

Visiblemente emocionada, la presentadora Lorena García alababa esa "inocencia que al final muestra que son niños aunque la desigualdad les separe porque uno va en el coche y el otro pobrecito no tendrá ni para comer porque si no, no estaría limpiando el coche".

Apuntaba también el periodista Jaime Cantizano que los niños perciben muy bien cuándo otra persona está en dificultades: "A mí mi hijo me pregunta muchas veces: "¿Y por qué está ese señor ahí en la calle? y le tienes que explica cómo se puede llegar a eso", afirmaba. La abogada Adela Utrera también ha querido comentar las imágenes: "Al niño le ha nacido este gesto y aquí tiene que ver la educación que tiene y las neuronas espejo que han funcionado muy bien con la empatía y le ha dado lo que tenía en ese momento. ¡Qué maravilla la infancia, no perdamos a nuestro niño interior".

Puedes ver el emotivo vídeo entre dos niños que ha conquistado a las redes sociales en Espejo Público a través de Atresplayer.