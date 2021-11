El emotivo discurso de Roberto Leal tras recibir el Premio Ondas: "Me da coraje que mi padre no viva esto"

Roberto Leal ha recibido el Premio Ondas al Mejor Presentador acompañado de una de las mujeres de su vida: su madre. Ya en el photocall el comunicador que cada tarde nos hace vibrar en el concurso Pasapalabra, posaba divertido junto a su madre en medio de los focos.

Muy emocionado, Leal subió a recoger el premio y quiso dedicarle el galardón a su hermana, sus cuñados y sus suegros. Muy especialmente se refirió a estos últimos al destacar que si no fuese por ellos no podría estar en la gala, ya que los abuelos se habían quedado al cargo de sus nietos.

Leal hizo una declaración de amor en toda regla a su mujer, a quien conoció en el comedor de Antena 3. "Sara te quiero con locura. Hemos hecho un bonito aliño: Lola y Leo", bromeaba mencionando también a los dos hijos en común de la pareja.

Lamentaba no poder compartir esta alegría con su padre, fallecido en 2019: "Me da coraje que mi padre no pueda vivir esto, pero le voy a dar la vuelta al calcetín", señalaba. En ese momento Leal subía a su madre al escenario y le entregaba el premio para pedirle que lo conservara en un sitio muy concreto: "Para que tus hermanas y tus amigas del café vayan a verlo y pongamos el foco en el premio y no en la foto de la comunión que preside el salón desde hace 35 años".

