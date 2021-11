Roberto Leal y 'Eso que tú me das', de Jordi Évole, reciben sus Premios Ondas 2021

Este 16 de noviembre se ha celebrado en el Teatro Coliseum de Barcelona la 68 edición de los Premios Ondas en una gala conducida por el periodista Carles Francino donde, además de los 26 ganadores de este año también ha recibido su Ondas los ganadores del 2020, ya que no se pudo celebrar la gala por la pandemia del coronavirus.

Los Ondas son los premios de televisión y radio más prestigiosos del país y, entre los galardonados se ha reconocido al grupo Atresmedia. El presentador de 'Pasapalabra' y 'El Desafío', Roberto Leal se ha llevado el Ondas a Mejor Presentador. El sevillano empezaba diciendo: "Quería felicitar a todos los compañeros que se han llevado el Ondas en el año 2021 y 2020. Esto es una noche mágica que no nos va a quitar nadie ya".

Para después dar las gracias a Atresmedia por la oportunidad de presentar 'Pasapalabra': "Gracias a Atresmedia por confiar en mí para ponerme al frente de un programa que es de todos que siempre ha sido así, 21 años de 'Pasapalabra'. No solo por esa oportunidad sino también por poder disfrutar de un equipo como son mis compañeros. Este premio es suyo".

Luego se ha acordado de toda la gente que ha pasado por su vida y ha ayudado a que esto se haga realidad: "Se lo quiero dedicar a mi hermana, a mis cuñados, a mis suegros y, por su puesto, a mi mujer a la que conocí en el oficio, en el comedor de Antena 3. Sara te quiero con locura y mira son ensaladas e hicimos un bonito aliño que son Lola y leo los que algún día entenderán, creo yo, que hacía su padre hablando solo recogiendo un premio como este".

Roberto Leal y su madre Mercedes en los Premios Ondas 2021 | Gtres

Por último, se ha acordado de sus padres. Primero de su padre: "Me da mucho coraje que mi padre no pueda vivir esto. va a hacer dos años que se fue y me da lástima". Para después vivir uno de los momentos de la noche al subir a su madre Mercedes al escenario: "Somos el tiempo que nos queda, no quería que mi madre se perdiera esto", comentaba. Para terminar diciendo: "La bondad para mí eres tu, lo era papá y eres tú. Este premio es para mi madre. Te pido que lo pongas en la mesa del salón para que tus hermanas y amigas del café vayan a verlo y para que quitemos el foco de la foto de la comunión que preside el salón 35 años.

'Eso que tú me das', producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, se ha llevado el Premio Ondas a Mejor Documental o Serie Documental. La cinta muestra la conversación de Pau Donés -cantante de 'Jarabe de Palo'- con Jordi Évole quince días antes de su fallecimiento tras cinco años de lucha contra el cáncer. Jordi Évole ha subido al escenario junto al hermano de Pau Donés, Marc, y le ha cedido la palabra quien ha dicho ante el público: "Este documental nos ha ayudado y nos sentimos muy orgullosos de que esto haya servido para otras personas. Gracias por la gran sensibilidad, tremendo respecto y cariño que han abordado en este proyecto".

Después Évole ha cogido el testigo para revindicar una sanidad pública y luego decir: "Le quiero dedicar este premio a la gente que está pasando por un mal momento... y se lo tiene que comer en solidaridad. Para después cantar en directo uno de los temas más conocidos de Pau Donés 'Grita'.

Los coaches de 'La Voz Kids' Aitana y Pablo López han reconocido de forma 'ex aequo' la labor de los cantantes. En el caso de Aitana, se ha reconocido su papel como una de las artistas más relevantes del pop español, a cuya promoción ha contribuido desde el lanzamiento de su álbum '11 Razones'.

En cuanto a Pablo López, los Ondas premian su gira Mayday&Stay Tour por su contribución a la revitalización de los conciertos en uno de los momentos más difíciles para la música en directo, tras la pandemia de coronavirus

Pablo López empieza diciendo: "Esto no deja de ser un paso más para llegar al paradigma del compartir. Esto está muy repartido con técnicos, músicos, promotores...". Para continuar: "Sin pasión no hay que ir ni a bajar una barra de pan. Esto va por los apasionados y por el loco que se inventó el universo y le metió el ingrediente de las canciones".

Por su parte, Aitana le ha dedicado el premio a sus padres, además de a su productora y todos aquellos que han hecho posible que su sueño se haga realidad: "Quiero dedicar este premio a mis padres porque he tenido la suerte en estos cuatro años de carrera de tenerlos al lado. Papá y mamá, gracias por una infancia muy feliz. Todo esto es porque después del colegio me llevabais a clases de canto, de piano e inglés para que tuviera una educación perfecta".

Además los premiados en el año 2020 han tenido la oportunidad ahora de recibir su Ondas ya que fue imposible realizar la edición 67 de los premios debido a la pandemia del coronavirus.

Entonces las actrices de 'Veneno', Daniela Santiago, Isabel Torres y Jedet, serie original de ATRESplayer Premium, se hacían con el premio a Mejor interpretación femenina en ficción nacional. Isabel Torres no ha asistido a la gala por su estado de salud pero sus compañeras Jedet y Daniela Santiago han aparecido en un vídeo donde han dado su discurso de agradecimiento.

Así Jedet ha dicho: "Quiero dar las gracias por este pueblo Ondas a mi yaya, a mi madre a Policar, que es mi pueblo, a mis amigas por aguantarme, a los Javis por cambiarme la vida y, hoy sobre todo quiero dar las gracias, a Isabel Torres, que no puede estar con nosotras pero que me ha inspirado muchísimo y ha hecho un trabajo increíble. Le deseo lo mejor y que se recupere pronto. Le doy toda la fuerza y el amor del mundo". Mientras que Daniela Santiago comentó: "Quiero dar las gracias a Eva y Yolanda, a Javier Calvo y Javier Ambrossi por confiar en mi. Quier dedicar erste premio a mi familia y todas mis compañeras, especialmente a Isabel que está atravesando unos duros momentos. Espero que te mejores compañera".

Mientras que Fernando Ónega, colaborador de 'Más de Uno' de Onda Cero recibía el Premio Ondas nacional de radio a la trayectoria o mejor labor profesional. El periodista ha bromeado diciendo que le "quedan por lo menos 20 años" antes de jubilarse. Además, le ha dedicado su premio a sus tres hijos y su mujer Ángela de la que ha dicho: "Llamarle amor a lo mío es como llamarle colina al Himalaya".