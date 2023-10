La emotiva carta del último amigo que estuvo con Álvaro Prieto antes de morir: "No te olvidaré jamás, escribo esto con lágrimas en los ojos"

La noche que pasó de fiesta en Sevilla Álvaro Prieto, fallecido tras sufrir una descarga eléctrica al agarrarse a la catenaria de un tren en la estación de Santa Justa (Sevilla), estuvo acompañado de uno de sus mejores amigos. Muy emocionado, su amigo ha querido rendirle homenaje con una carta que ha publicado en su perfil de redes sociales.

Desde el día 12 de octubre, momento en el que se le pierda la pista a Álvaro, todo su entorno ha estado muy preocupado pensando qué podía haberle pasado. Álvaro Prieto estuvo en una discoteca de Sevilla de fiesta. Quería regresar a Córdoba a primera hora del jueves pero se le apagó el móvil y no pudo enseñar el billete de AVE, por lo que no le dejaron entrar en el tren. Después intentó colarse en otro tren que hacía parada en Córdoba pero también le echaron.

Finalmente accedió a las vías de la estación de Santa Justa, se subió al techo de uno de los vagones y murió electrocutado tras agarrase a una catenaria.

El amigo de Álvaro ha dado permiso al programa Espejo Público para reproducir el mensaje de cariño que le ha dejado en sus redes.

"Mi hermano, cómo andas por allí. Ya se te echa muchísimo de menos, yo sé que tú a nosotros también como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme.

Ya pasadas 24 horas te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí. Te quiero dar las gracias por estar todos los días desde muy chicos pegado a mí, de mi mano. La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás.

Quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo) pero jamás diría que no.

Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese 'te quiero bro' allí sentados en la cera de la carretera antes de entrar en la discoteca. Sé que nos vas a cuidar dese arriba, no sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo es muy, muy, muy grande, de verdad.

La gente te quiere mucho y eso es por algo. Sigue disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable que no hay otra cosa que se te dé mejor. Aquí abajo yo me encargaré de cuidar lo máximo posible a tu gente, tus amigos que son muchos y a tu familia, te lo prometo.

No te olvidaré jamás, estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos pero intentaré no soltar muchas más estos días que sé que te cuesta vernos sufrir. Cuídanos mucho, tu huella es eterna. Nos vemos pronto amigo, gracias por ser uno de mis mejores amigos siempre y por no fallarme nunca".