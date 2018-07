Elisa Beni estalla en el plató de Espejo Público: "Willy Toledo es un 'bocachancla'"

LA PERIODISTA VALORA LA DEMANDA A LA QUE SE ENFRENTA EL INTÉRPRETE

La periodista Elisa Beni ha opinado sobre la citación judicial que tiene pendiente Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos. Después de que el actor haya comunicado que no se presentará en el juzgado, Beni opinaba que es un 'bocachancla'. "Está siempre haciendo manifestaciones con las que a veces no estoy muy de acuerdo y pisando líneas que a lo mejor no debería pisar". No obstante, la colaboradora de Espejo Público cree que el delito por el que ha sido acusado no debería estar en el Código Penal y se declara como defensora de la libertad de expresión.