El youtuber Mr. Gran Bomba rompe a llorar en Espejo Público: "¿Tan malo soy por cometer este fallo?"

Sergio Soler, más conocido por su faceta de youtuber bajo el sobrenombre Mr. Gran Bomba no deja de arrepentirse de la broma que le ha costado poder llevar una vida normal. El juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha dictado auto de apertura de juicio oral y pide a Sergi una fianza de 500.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declarase en la vista. Algo que está muy lejos que lo que obtuvo por la venta del canal de youtube donde publicó el vídeo de la famosa broma de 'caranchoa'. Soler obtuvo 12.750 euros una vez descontados los impuestos.

El youtuber ha presentado un vídeo con el que quiere demostrar que sólo llamó 'caranchoa' al repartidor en una ocasión y no dos como aseguró el afectado. Confiesa que después del incidente ambos se han encontrado otras veces por la calle, "y cada uno ha ido por su lado".

"Apenas sale de casa y se pasa el día estudiando para una oposición"

Sergio Soler y su padre aseguran que desde que tuvo lugar el incidente están viviendo un auténtico infierno. Apenas sale de casa y se pasa el día recluido estudiando para sacarse una oposición. No ha podido evitar emocionarse hasta las lágrimas al contar la penosa situación por la que está pasando. "Quiero ir a un cine o a un centro comercial. ¿Tan malo soy de haber hecho este fallo?", señalaba.

"Da igual que esté solo o con amigos. A mí me insultan, me llaman vividor. Soy el primero que sé que he hecho una equivocación", se lamentaba.