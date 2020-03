El periodista de La Sexta, Kike Mateu, supera el coronavirus: "Cuando me lo dijeron lloré a lágrima viva"

Kike Mateu, ha regresado a casa después de pasar 24 días ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. Asegura entre bromas que le pasa lo contrario que a la mayoría de los españoles que quieren poder terminar el confinamiento: "Yo acabo de volver a casa y estoy como un niño de 10 años en Dysnelandia".

El periodista de La Sexta ha permanecido completamente aislado en el hospital, "viendo las 24 horas lo mismo". Agradece que el personal sanitario le ha tratado como su propia familia pero se muestra emocionado de poder estar con los suyos.

Reconoce que "ha llorado a lágrima viva" cuando recibió la noticia de que había dado negativo por segunda vez consecutiva en la prueba del coronavirus, un requisito fundamental para poder recibir el alta hospitalaria.

Asegura que lo más duro fue ver que ya no tenía síntomas pero que hasta que no diera negativo no podía abandonar el hospital.

