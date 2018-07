El peligro de los trasplantes de pelo en Turquía, destrozos capilares irreversibles para muchos

El sector sanitario español alerta sobre las clínicas 'low cost' que realizan injertos capilares en Turquía. Muy baratas, sí, pero sin garantías. Hasta 65.000 personas acuden cada año a Turquía para realizarse un trasplante capilar. Más de un 15% son españoles. Un total de 10.000 viajaron el año pasado a ciudades como Estambul. Ya hay más de 350 clínicas en Turquía.

El problema es que muchas de ellas ofrecen servicios 'low cost'. En España, la media de esta operación cuesta entre 8.000 y 10.000 euros. En estas clínicas turcas lo hacen desde 2.000 por un servicio completo. Por 2.000 euros es posible comprar un 'pack' completo. Todo incluido: Las consultas médicas, análisis de sangre, recogida en el aeropuerto y la operación. Pero hay más. También todos los medicamentos; transporte al hotel: dos noches en hoteles de 4 o 5 estrellas e incluso, un traductor.

David, es uno de esos españoles que viajó a Turquía para realizarse un trasplante capilar. Sostiene que el resultado no ha sido el esperado porque las condiciones sanitarias dejan mucho que desear. "La sala de operaciones tenía ventanas y durante toda la operación permanecieron abiertas", denuncia.

"En ocasiones estos problemas no se pueden solucionar porque al paciente no le queda zona donante"

No está satisfecho con la intervención porque le han dañado bastante la zona donante y ahora le gustaría hacerse un segundo injerto para las zonas que no se han completado. El tratamiento le costó 2.100 euros con los billetes de avión y el alojamiento en hoteles a parte. Sin embargo, ahora tendrá que someterse a una nueva operación que ampliará la factura.

Los especialistas advierten que muchas veces estos problemas son irreversibles y no se puede solucionar porque al paciente no le queda zona donante. "Cuando se hace la extracción es muy importante extraer un folículo de cada tres y no todos, porque si desaparece el 100x100 de lo que se ha extraído el paciente de queda sin zona donante", subraya Christophe Guillemat de la clínica capilar CFS de Barcelona.