Espejo Público

AGRESIVIDAD CON LOS VECINOS

Malén Zoe Ortiz desapareció con 15 años en Palma de Mallorca en diciembre del año 2013. Su padre ha sido detenido por alteración del orden público. Los vecinos alertaron a la Policía asegurando que había una persona agresiva gritando por el balcón que les había amenazado y quería suicidarse. Cuando la Policía llegó al domicilio, el padre no abrió la puerta: "No sois policías, estáis disfrazados de ellos, venís a matarme". Tras tirar la puerta encuentran a Alejandro y su hijo en un estado de nerviosismo y agresividad y con un cuchillo sobre la mesa. No es el primer incidente violento que protagoniza. Los vecinos declaran que ha llegado a arrojarles macetas a la cabeza y les ha lanzado amenazas como: "Va a correr la sangre esta noche". Es la segunda vez en los últimos meses que ha tenido que ingresar en el hospital en la planta de psiquiatría por brotes violentos. No hay ningún elemento que relacione el comportamiento del padre con la desaparición de Malén.