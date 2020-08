El padre de la joven que ha matado, presuntamente, a su madre y ha convivido con el cadáver durante días: "Aún no me lo puedo creer"

Espejo Público ha podido hablar en exclusiva con el padre de Teresa, la joven que habría matado a su madre durante el confinamiento. Éste apunta que hace seis años se separó de Ana, la víctima, y que la relación entre madre e hija era tóxica y se producían muchas peleas. Por ello, cree que su hija, Teresa, en una de esas peleas podría haber matado a su madre, "no solo he perdido a mi exmujer, sino también a mi hija, que va a la cárcel". Indica que en los últimos años ni su exmujer ni su hija le cogían el teléfono y asegura que al novio de ésta no lo conoce "de nada".

"Aún no me lo puedo creer, no me entra en la cabeza. Para hacer esto, tienes que ser una persona que no está bien de la cabeza", manifiesta.

Teresa habría escondido el cadáver de Ana y lo habría trasladado a la bañera de la vivienda durante el confinamiento en l'Alcúdia de Crespíns, Valencia, con la ayuda de su novio y de una menor. Además, la joven hizo creer a los vecinos que su madre estaba de viaje para poder ocultar el crimen. Algunos vecinos manifiestan que no había buena relación entre ellas, que la joven era problemática y que tanto ella como su pareja "se metían en líos".

Ana se encargaba de limpiar las escaleras de la comunidad y cuando los vecinos vieron que era Teresa quien las limpiaba empezaron a sospechar. Asimismo, los vecinos señalan que las peleas entre madre e hija eran constantes e incluso en alguna ocasión tuvo que acudir la Policía. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva (Valencia), ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la joven y su novio, que fueron detenidos el pasado jueves.

