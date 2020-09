El padre de familia que pide un indulto para no entrar en prisión: "Sólo me defendí"

Juan Pedro afirma que su vida ha dado un giro radical desde aquel momento en que se produjo la agresión y que no es justo que tenga que cumplir su condena ahora. Pidió el indulto y le ha sido denegado. Ahora lucha por obtener el tercer grado.

Esta pareja de Fines, Almería, con dos hijos pequeños no puede creerse que el padre de familia vaya a ingresar en prisión con una condena de 3 años. El matrimonio asegura que a Juan Pedro se le acusa de un delito que no cometió porque en ningún momento agredió a la supuesta víctima. "Mi marido abandona a sus hijos y su trabajo de 16 años", lamenta su esposa.

La mujer clama justicia ya que su marido no tiene antecedentes y "no necesita una reinserción". La versión del condenado es que él solo se quiso defender con un taburete en medio de una pelea. Por su parte, el abogado de la víctima, Vicente Mas, señala que los hechos que se juzgan son graves: "Es la agresión en un ojo con un taburete de madera".

Señala el abogado que su cliente no ha podido perdonar porque nadie le han pedido perdón y Juan Pedro ha hecho dos pagos exiguos que no llegan casi ni al 1% de la totalidad. El abogado señala que la única víctima aquí es su defendido.

