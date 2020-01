Una comunidad de vecinos de Madrid está enfrentada por la derrama que tendrán que pagar al poner el ascensor en el edificio. Esto ha generado tal polémica que muchos de ellos no se hablan desde hace años.

La derrama del ascensor les costará unos 250 euros al mes durante cuatro años. En Espejo Público hemos hablado con dos de los vecinos enfrentados. Por un lado, está Roberto que vive en la primera planta y no quiere ascensor porque dice que no lo necesita y por otra parte, se encuentra Gonzalo, un hombre mayor al que le cuesta caminar y explica que a causa de una discapacidad necesita el ascensor.

Gonzalo asegura que llevan desde el 2007 con este problema y comenta que entonces no tenía ni 70 años, ni la discapacidad que tiene en este momento. Por ello, ahora para él es fundamental la instalación del ascensor.

Roberto señala: "No quiero el ascensor, no lo necesito, pero no he dicho que no vaya a pagar la derrama". Nos cuentan que han votado más de siete veces y finalmente ha salido por mayoría que se instalará.

