Salvador Illa, nuevo ministro de Sanidad, ha intervenido en 'Espejo Público' para señalar que el ministerio hace una reunión de seguimiento diaria para actualizar la información disponible sobre el coronavirus chino. Ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y asegura que "España está preparada para abordar esta situación".

Destaca que en España "existe un conjunto de profesionales muy competentes y preparados que hacen reuniones de seguimiento" de cómo se encuentra la situación. Ha explicado también que los centros de vigilancia de alertas están en contacto con la OMS y las comunidades autónomas. Asimismo, ha explicado que se mantienen en contacto con un órgano técnico "por si hubiera que activar un posible protocolo".

Desde la OMS avanzan que "aún no hay que declarar la emergencia internacional pero no descartan tener que hacerlo más adelante", explica. Illa asegura que por el momento parece que el virus se propaga de animales a persona pero no se descarta el contagio de persona a persona.

