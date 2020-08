Cree el médico Fernando La Paz que el contexto de contagios de coronavirus no es el mismo pero "con las cifras se está escalando a la situación de Lleida o Zaragoza". No quiere focalizar la responsabilidad exclusivamente en la gente joven y cree que "la responsabilidad individual la tenemos todos". Cree que los jóvenes son los de mayor riesgo de propagar el virus por las características sociales ya que los mayores no tienen la misma vida social.

Incide en que en el hospital sí ingresa gente joven con coronavirus que lo pasa mal. Cree que hay que incidir en la formación sanitaria en la sociedad. "Quizá por que no cundiese el pánico en su momento no se explicó cómo era la situación de marzo o abril", señala. "Igual ha quedado en la retina la imagen de los enfermeros bailando y dando altas y no gente de 30 ó 40 años intubada", señalaba.

Puedes volver a ver la entrevista al médico Fernando la Calle en Atresplayer.