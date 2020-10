El hostelero que se niega a cerrar su bar en Barcelona a pesar de las restricciones por coronavirus

Manuel Fernández regenta un bar en Malgrat de Mar, Barcelona desde hace tres años, que continúa abierto. El problema es que a mediados de mes el Gobierno de Cataluña anunciaba nuevas restricciones para la contención del coronavirus, entre las que se incluían el cierre al público de bares y restaurantes. Unas medidas que no sentaron nada bien a los hosteleros, como es el caso de Manuel, que, a pesar de las sanciones impuestas, que podrían ascender hasta los 60.000 euros, ha decidido continuar con su actividad.

El propietario ha hablado con Espejo Público y se ha mostrado muy franco “no cerraré porque necesito comer. A mí me obliga el Gobierno a cerrar, no del todo, con servicio para llevar, pero esto no es un chino, ni un turco, esto es un restaurante normal”.

Algunos vecinos han mostrado su apoyo a Manuel y han reconocido que lo que hace les parece “estupendo porque lo que está defendiendo es su casa y su porvenir” e incluso han instado a una manifestación ciudadana porque “es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno”.

