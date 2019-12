Relata que cuando se introdujo en la piscina para intentar salvar a las tres personas su primera sensación fue que estos se habían ahogado de forma accidental.

Cuenta que le costó mucho trabajo sacar los cuerpos sin vida de la piscina dado que se encontraban llenos de agua y pesaban mucho.

Este es el sobrecogedor testimonio del trabajador:

"Cuando yo llegué allí había tres cuerpos en el fondo de la piscina sin vida. ¡Estoy sacando un muchacho que está lleno de agua! Sí claro, cuesta sacarlos pero no porque hubo un problema de piscia de corrientes, de succión... ni nada de eso.

Yo lo que he sentido cuando llegué aquí es que había tres personas que no sabían nadar. La niña saltó y no sabía nadar. La hermana fue a buscar ayuda. El hermano vino, saltó y tampoco sabía nadar. Entre uno que se está ahogando y el otro que se está ahogando, están en pánico e intentando agarrarse el uno al otro. En todo este desastre entra el padre y pasa lo mismo".

