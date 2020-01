El gerente de 'Fuera okupas': "Que se diga que mi físico es coactivo es de una lógica mínima"

Cada vez hay más empresas de desokupación y una de ellas es 'Fuera okupas' que ya han desalojado más de 400 viviendas. Valentín es el mediador y Jorge el gerente de la empresa. Ambos han estado en Espejo Público para contarnos el funcionamiento de su empresa contra los okupas. Jorge explica que siempre va un abogado que acompaña a Valentín.

"El okupa es un delincuente", decía Jorge. Joaquín Moeckel, abogado: "La realidad es que estamos en un estado de indefensión total y absoluto. El problema está en que no se puede tomar la justicia por su mano, pero el Estado de derecho tiene que entender el nacimiento de este tipo de empresas".

El gerente de 'Fuera okupas' cuenta que se han encontrado con situaciones verdaderamente difíciles con okupas que amenazan con cuchillos, "por ello el perfil que tenemos que cumplir es un perfil que sea capaz de repeler una lesión", decía.

"Que se diga que mi físico es coactivo es de una lógica mínima", comentaba Jorge. Explica que cuando el diálogo no existe inician un control de acceso en el cual solo entran propietarios y vecinos, "el que no es identificado no pasa".

