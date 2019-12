María fue asesinada en 2015 por el padre de sus dos hijas, y éste fue condenado a entregarles varios bienes como 'reparación' económica por un valor de 60.000 euros y 100.000 euros en metálico por el daño moral sufrido. Ahora Hacienda, a causa de la situación del padre, les reclama 5.000 euros de indemnización.

Si se tratara de una indemnización pagada en metálico, estaría sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales, y en consecuencia se tendría que pagar el 8%. Pero en este caso, según ha informado la abogada de las hijas, Sandra Márquez: "La persona condenada tiene unos recursos limitados, y al no tener otro tipo de recursos, la única opción para proceder a esa relación de daños era con estos bienes", por ello ahora el Fisco les pide ese dinero.

La hijas de la víctima de violencia de género, se han dirigido a varias administraciones, como a la Dirección General de Tributo e incluso a la presidencia del Gobierno, para conseguir alguna forma de equiparar ese pago de indemnización, con el pago de los bienes a metálico. Pero desde la Administración Central les han informado de que no hay posibilidad. También, la Junta de Andalucía ha manifestado que tienen que entregar el dinero íntegro.

En definitiva, en el caso de que el padre les hubiera dado en metálico el dinero por los daños causados, en este momento ellas no tendrían que pagar los 5.000 euros que pide el Fisco. Estefanía, una de las hijas: "El principal problema que tenemos es que no estamos atravesando una buena situación económica, no es el único pago que hemos tenido que afrontar, estamos de deudas hasta arriba. No se de donde vamos a sacar el dinero".

