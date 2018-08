El enfado de Paco Marhuenda en Espejo Público: "El presidente del Gobierno es un pijo que estudió en un colegio de ricos"

LA EXHUMACIÓN DE FRANCO, A DEBATE

El director de La Razón, Paco Marhuenda, ha protagonizado un acalorado debate con el también periodista Arsenio Escolar por la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Marhuenda considera que el del PSOE "es un Gobierno de pijos incluido el presidente del Gobierno". "El presidente estudió en el Colegio de los Agustinos de El Escorial, un colegio de ricos, y no ha vivido la guerra", señala. Considera que "lo que está haciendo este Gobierno provoca bochorno y están creando problemas donde no los había". Escolar le recriminaba que no reconociera que en España había existido una dictadura, a lo que Marhuenda respondía que había escrito un libro en el que explicaba la dictadura.