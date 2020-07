El duro relato de Isabella, asaltada y pateada en la cabeza por dos ladrones en Madrid: "He sentido más miedo que en Venezuela"

Isabella sufrió un robo con violencia cuando salía del metro para dirigirse a su vivienda en Casa de Campo, Madrid. Dos jóvenes se abalanzaron sobre ella para robarle el teléfono móvil y terminaron agrediendo brutalmente a la víctima.

"Estoy recuperada físicamente, mentalmente es otra historia. Es una situación bastante preocupante la de tener que salir asustado porque en cualquier momento te pueda pasar algo", reconoce Isabella.

"Estaba saliendo del metro camino a mi casa y dos chicos se me abalanzaron encima y me tiraron al suelo para quitarme el móvil. Yo me resistí y ellos empezaron a patearme. Yo empecé a gritar y por suerte unos vecinos bajaron corriendo, incluso persiguieron a uno de ellos por la Casa de Campo".

"Tengo una herida bastante grande en el brazo, raspones en toda la espalda, en la cara, moratones en las piernas... eso fue físicamente lo que me hicieron", dice Isabella, que reconoce haber pasado más miedo aquí que en Venezuela, donde nació.

"Siempre me dijeron que era un barrio muy tranquilo y nunca había pasado nada, pero desde hace un año y medio se producen robos y todo tipo de agresiones. Todo sucedió cuando instalaron el centro de menores aquí en Casa de Campo".

Isabella comparte su caso para visibilizar el problema y que dejen de sucederse este tipo de robos y agresiones en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. La víctima asegura que por su apariencia, los ladrones podrían ser menores de edad.

