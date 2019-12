"Soy Jorge. Esto fue un accidente y nunca me imaginé que mi vida fuera a terminar de esta forma. Esto no tiene nada que ver con un delito de violencia de género. Respeto y amo a las mujeres.

Esa noche nos fuimos a mi casa y estuvimos unas cuantas horas de fiesta. Después me dijo que no se sentía bien y nos acostamos a dormir. Cuando me desperté al día siguiente me di cuenta de que ella había fallecido. Así que al ver la situación me dejé llevar por el pánico y no supe qué hacer, más que querer morir junto a ella. Pensé en deshacerme del cuerpo de la chica.

Esa tarde compré una sierra y al día siguiente en cuanto me desperté puse las bolsas en dos contenedores de Alcira y otro de Silla. Mi madre no tuvo nada que ver ni supo de esto tan terrible que me ocurrió. Aunque si fue un accidente, temo que me tomarán por un monstruo asesino de mujeres el cual no soy, por eso prefiero morir y enfrentarme a la justicia divina.

Mas no dejo de pensar en mi madre. Le pido a ella que me perdone. Ella es lo más hermoso que he tenido en esta vida. Siento no habérselo demostrado. Pido perdón también a la madre de la chica, fue un accidente".

