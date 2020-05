El consejo del psiquiatra para mejorar nuestra salud mental: "Querer no siempre es poder"

Advierte el psiquiatra José Carlos Fuertes que vivimos tiempos en los que las redes sociales nos muestran siempre la imagen de personas ganadoras y eufóricas que dan mensajes a los demás pensando que tienen la verdad absoluta. Fuertes considera que es peligroso creer estos mensajes de "querer es poder" y matiza que "querer no siempre es poder".

"Si lanzamos esa teoría muchas personas acaban frustradas y con complejos y sentimientos de inferioridad porque se han planteado una meta y no la han conseguido", asegura. Algunos creerán que si ellos no consiguen sus metas "será porque no se han esforzado con suficiente interés, ni puesto toda la carne en el asador", matiza. Entonces, señala, aparecen sentimientos como la frustración y la persona piensa que no vale.

"Querer no siempre es poder y hay variables biológicas que no vamos a poder controlar, otras socioambientales y otras que dependen del azar", señala. Recomienda que aunque debamos hacer los esfuerzos necesarios para conseguir nuestras metas, no es saludable dar la idea de que el no conseguirlo es algo negativo.