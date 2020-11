Granada se ha puesto en el punto de mira de las autoridades sanitarias. No solo es la provincia con mayor incidencia acumulada de coronavirus en España, sino que también es de las que más preocupa en Europa. Su alcalde, Luis Salvador, ha valorado la situación de la ciudad andaluza en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias.

Preguntado sobre un posible confinamiento domiciliario, Salvador a explicado que, si bien es cierto que se están registrando un mayor número de altas hospitalarias y que se está remitiendo el número de contagios por coronavirus, "eso no quita que las cifras sigan siendo excesivamente altas".

"En Granada tuvimos un punto de inflexión, que fue el puente del Pilar, donde se cubrió un 85% de la ocupación hotelera. Eso nos disparó", explica el alcalde, que señala esta festividad de octubre como el momento en el que se repuntó en el número de portadores de coronavirus.

"Hay muchísimas más personas que son portadoras en esta segunda ola. Por tanto, aunque se tomen medidas para frenar la transmisión, hay también una inercia a aumentar los datos por el número de portadores de covid-19 que hay en nuestra sociedad", recalca.

No obstante, el alcalde elude la posibilidad de un confinamiento domiciliario, mientras se muestra esperanzador frente a las cifras, que "están mejorando y esperemos que así sigan los próximos días".

En referencia al número de contagios por coronavirus en Granada, el alcalde sitúa el foco en el aumento de la movilidad y una mayor actividad cotidiana, que traduce un aumento de las cifras de positivos en la provincia.

"Nosotros estuvimos tres meses en verano por debajo de la media andaluza, y la mitad de la media española, con una grandísima programación cultural. Estaba todo controlado. La característica de ello era que el público era local. De repente, en el momento en el que volvemos a ser lo que éramos, venir de un puente con un 85% de ocupación hotelera y la llegada de estudiantes que siempre han dado alegría a nuestra ciudad, es un cóctel que ha hecho que se dispararan las cifras".

Ante esta situación, Salvador destaca la preocupante situación, no solo sanitaria, sino también económica, que pone en riesgo la subsistencia de muchas familias y comercios que se ven obligados a echar el cierre.

Sobre ello, recalca la necesidad de "ayudas directas al comercio, hostelería y todo el sector turístico. Estamos viendo también que los datos económicos son desoladores", por lo que "tenemos que paralizar la actividad para dar seguridad frente al coronavirus, pero también dar recursos económicos a esas familias si queremos que salgan adelante", explica el alcalde.

"Este virus es muy traicionero. Crees que lo puedes tener controlado en todo momento, y no es así. En el momento en que las medidas se alivian un poco, los contagios vuelven a aumentar", lamenta Salvador, que hace un llamamiento a la responsabilidad y la concienciación de la ciudadanía debido al avance de la covid-19 para dar solución a esta situación, que se verá agravada durante los próximos meses de invierno.

"Si la sociedad no da un paso adelante en las medidas de autoprotección ni intenta respetar al máximo las medidas sanitarias para no aumentar los contagios, solamente con las medidas no basta", concluye el alcalde.