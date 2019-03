Edurne, la española más sexy

Edurne levanta pasiones allá donde acude. La cantante madrileña se ha convertido, gracias la voto de miles de lectores, en la española más sexy del mundo" no me lo esperaba, la verdad", afirma Edurne. "Lo cierto es que estas cosas te animan mucho. Hoy me he levantado de forma distinta, pero creo que en España hay muchas chicas sexys".



Sobre la posibilidad de posar desnuda o en top less, Edurne lo tiene claro "lo que se me ha visto es lo que más se me va a ver. Nunca he hecho top less porque no me gusta, así que, ahora que me conoce todo el mundo, menos".



La cantante madrileña asegura que lo que a ella le gusta es cantar. "No quiero que la gente se olvide de que yo soy cantante, que es lo que me gusta". Sobre su vida personal, afirma que no tene novio "soy muy exigente con los chicos y todavía no he encontrado a nadie"