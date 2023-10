Un educador social con toda su familia en Gaza: "Esto no va de Gaza ni de Hamás, si no de echar al pueblo palestino para quedarse con toda Palestina"

Ahmad Abu Zbeida trabaja como educador social en España. Vive la guerra entre Israel y Hamás con mucha preocupación, ya que buena parte de su familia se encuentra ahora mismo en Gaza. Sus familiares residen en la zona del medio, "que se supone que es segura", apunta.

Describe a Palestina como un pueblo que lleva 75 años bajo una ocupación militar. "Los bombardeos no distinguen entre escuelas, hospitales, iglesias y Mezquitas. Estamos hablando de 75 años que el estado de Israel practica una limpieza", mantiene. Asegura que hace 2 días se bombardeó la tercera iglesia más antigua del mundo dejando víctimas mortales cristianas.

"Ya han muerto el doble de niños que los que han perdido la vida en Ucrania en 2 años de guerra"

Señala que el conflicto deja ya más de 4.000 personas muertas, de ellos 1.873 son niños. "Son el doble de los niños ucranianos que han muerto en 2 años de guerra", afirma.

A Ahmad no le gusta el tratamiento que le están dando algunos medios a la guerra. "Nos duele que se nos pidan a nosotros condenar los ataques terroristas de cualquier grupo y no se pide a todo el mundo. ¿Por qué se muestra la solidaridad con unos y no con otros?, se pregunta. Afirma este educador que todas las vidas deberían valer lo mismo pero no es así. "El mundo está simpatizando con el ataque y no intentan para el fuego", destaca.

"Si olvidamos el grupo terrorista Hamás, en lo que llevamos de año en Cisjordania, donde no existe Hamás, hay más de 300 muertos este año y hay un Gobierno que tiene relaciones con Israel. Esto no va de Gaza ni de Hamás, si no de echar el pueblo palestino para quedarse con toda palestina", destaca.

"Que se haga justicia y el pueblo palestino pueda tener derecho a tener un territorio"

Destaca demás que Israel es el único país que "no hace caso a ninguna resolución de Naciones Unidas". Pide que se haga justicia y el pueblo palestino pueda tener derecho a un territorio. Considera que Israel no acepta las resoluciones de Naciones Unidas.

"Cuando habla de un agresor hablamos de un país que respalda a Israel, EEUU, que es la primera potencia mundial y bombardea a una franja donde hay milicias", afirma. "Cuando se bombardean hospitales y dejan a la gente sin combustible y comida, eso son crímenes contra la humanidad, se deshumaniza a las personas palestinas", destaca.