Edmundo Bal: "Yolanda Díaz nos llamó para agradecer el voto de Ciudadanos a favor de la reforma laboral"

Edmundo Bal apunta que desde que empezó la pandemia se construyó una nueva aplicación de la intranet del Congreso donde la verificación del voto telemático no se hace por teléfono sino que la hace el propio diputado en la pantalla. "Lo que es un bochorno es que están peleándose con unos discursos escalofriantes. Ayer el PP decía que fue un fallo técnico, hoy que es un error humano. El PSOE dice todo tipo de cosas en contra del PP, en UPN no se ha respetado la disciplina de partido".

Pide que el incidente que se produjo después de que el diputado Alberto Casero (PP) votara erróneamente a favor de la reforma laboral tiene que resolverse con criterios jurídicos por los letrados de la cámara y no con criterios políticos. "Este espectáculo es bochornoso y es una pena enorme lo que pasó ayer. Me da pena que el PP no tenga sentido de Estado en un tema tan importante como lo es el empleo. Acuerdan repartirse el Tribunal Constitucional, el de cuentas y el defensor del pueblo pero no llegan a un acuerdo sobre una reforma buena para el empleo", mantiene.

Señala que durante la negociación de Yolanda Díaz con Esquerra y Bildu no ha contado con Ciudadanos. Habló el miércoles por la noche con la vicepresidenta Díaz y esta le dio las gracias por el apoyo a la reforma laboral y también lo hizo desde la tribuna de oradores donde agradeció el voto. "Cómo va a ser que alguien que impulsa una reforma no vaya a querer los votos de quien va a votar en favor", apunta.

Asegura que Ciudadanos es un partido de estado que hace política útil y no se le ocurre "mayor utilidad que sacar a Esquerra y Bildu de la decisión de empleo de los españoles".

Puedes ver la entrevista de Edmundo Bal sobre la votación de la reforma laboral en Espejo Público a través de Atresplayer.