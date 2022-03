El economista Santiago Niño Becerra advierte que en diciembre alcanzaremos un 12% de inflación

El economista Santiago Niño- Becerra cree que el Gobierno trata de justificar la coyuntura económica actual culpando de todo a la guerra de Ucrania pero destacada que " antes de que el primer soldado ruso cruzara la frontera de Ucrania la inflación en España era ya del 7,4 y cerramos 2021 con una inflación del 6,5". En opinión de Niño Becerra cualquier Gobierno, fuera del color político que fuera, hubiera hecho lo mismo.

La inflación se ha colocado en el 9,8% a 31 de marzo, según el dato adelantado de inflación. "Hace un par de semanas el Banco de España hizo una estimación y dijo que a principios de abril podría colocarse la inflación al 10%. Esto equivale a una inflación entre el 11 y el 12% en diciembre", advierte.

Para el experto, "la política no pinta nada" en la situación económica ya que se trata de una inflación estructural por falta de productividad y problemas de suministros generada por la pandemia que aún no se han resuelto . Cree que "la política aquí no tiene nada que decir".

Afirma que en España estamos peor que otros países europeos porque ya veníamos de estar peor y nos ha afectado mucho más la situación actual. Pone como ejemplo el ERTE que ha planteado Ford en su fábrica Almussafes es porque fabrica automóviles de bajo valor añadido y sus componentes los dedica a fabricar vehículos de más valor añadido. Pone el ejemplo de Volkswagen que el pasado año vendiendo menos coches ha ganado más dinero. "España fabrica cosas de bajo valor, entonces cuando hay problemas de suministro nos afecta más".

Para Niño Becerra el dato de la media anual del IPC es una trama de cara a la opinión pública. Con una inflación del 12%, explica, si una persona empezó el año con 100 euros en el bolsillo respecto al diciembre del año pasado, cuando acaba el año tiene 88 con una inflación del 12%.