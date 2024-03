Una compañera de la cocinera asesinada por un preso en Tarragona: "Se sabía que era un psicópata pero es más barato que contratar gente de fuera"

Francina amiga y compañera de Nuria, la funcionaria asesinada habla en Espejo Público y denuncia lo que le ha ocurrido a su amiga. Primero exige que se le llame a los actos por su nombre "es un asesinato, no una muerte" y desmiente todo lo que se está hablando entorno a la víctima y al preso.

"Se ha rumoreado que podría haber algún tipo de relación personal entre Nuria y este interno, lo niego, lo desmiento tajantemente, no había ningún tipo de relación amorosa", expresa Francina y añade dirigiéndose con segundas: "Quien esté echando al aire estos rumores, es porque quiere desviar la atención de sus responsabilidades".

Francina asegura conocer la situación que existía con el preso y porque trabajaba en la cocina: "Le permitían estar en cocina porque era un interno productivo , más barato que un cocinero de la calle, se mueven más por intereses económicos que por reinserción. Si es productivo lo quieren, aunque tenga que venir primero a crear unos hábitos de reinserción, este interno no vale. Y este era un interno con una psicopatía, muy limpio, muy ordenado y sacaba el trabajo por eso lo cogieron, a pesar del delito que hubiera cometido".

Como testigo principal , denuncia que : "En la cocina no tendría que haber internos con armas blancas de 25 cm, pero claro contratar cocineros les va costar 3 veces más, a costa de nuestra seguridad"

"Nuria era mi amiga"

"Nuria llevaba 9 años aquí, todos la queríamos muchísimo y trabajaba muy bien. Éramos compañeras no no puede creerme que no vayamos cambiarnos nunca más juntas en el vestuario", se lamenta Francina emocionada.