La dura confesión de Alonso Caparrós sobre sus hijos: "En la playa me alejaba de ellos porque tenía vergüenza de mí mismo"

Alonso Caparrós, colaborador de Espejo Público, ha sido recientemente entrevistado por la periodista Pilar Vidal. Cree que se estigmatiza mucho a las personas que sufren adicciones a las drogas como las que él mismo ha reconocido. "Si yo tuviera que elegir entre un presentador que ha sido adicto y otro que no pensaría en el pasado de esa persona", señala.

Ya con esa faceta superada recuerda su pasado y reconoce haber sido muy ligón, aunque también ha sufrido mucho rechazo por ser demasiado osado. Ahora se siente en el mejor momento de su vida. "Por primera vez siento que soy un buen padre y estoy satisfecho", afirma. "Estoy muy feliz y muy a gusto con este proyecto y con lo que tengo ahora con mis hijos", añade Caparrós.

La reconciliación de Alonso Caparrós con sus hijos

Estuvo un año y medio sin hablarse con su hijo varón. Ahora sus hijos tienen 21 y 25 años. Cuenta que cuando su hijo se empezó a hacerse mayor le mostró todo el enfado que había acumulado después de años de ausencias paternas. En un momento en el que él le fue a aconsejar su hijo le dijo que no le entendía porque nunca había estado en su vida. Lamenta que con los años se acostumbraron a no necesitarle.

Para Caparrós la reconciliación con su hijo ha sido "un acto enorme de generosidad". "Estaban esperando a que volviera su padre y ahora estoy haciendo por ellos todo lo que no he podido antes. Tengo un trabajo que me encanta y me siento un tipo muy afortunado".

"No puedes arreglar nada si tú no tienes la voluntad de cambiarlo todo"

El cambio de Caparrós se ha iniciado con una reconstrucción desde el principio. "No puedes arreglar nada si tú no tienes la voluntad de cambiarlo todo. Las relaciones con su padre están armonizadas y familiarmente se siente en armonía.

Sí lamenta haberse perdido momentos de sus hijos que jamás volverán. Cuando eran niños les costaba que estuviesen juntos porque son de madres distintas. Cuenta que cuando les llevaba a la playa a jugar se alejaba: "Me avergonzaba y les iba a ver de lejos porque tenía vergüenza de mí mismo, tenía miedo de que vieran la persona que era en ese momento".